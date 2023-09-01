В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал, что является основным гарантом успеха человека

Игнат Далакян
16:41 01.09.2023
Президент РФ проводит открытый урок «Разговор о важном» в Солнечногорске.
Путин рассказал, что является основным гарантом успеха человека
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» рассказал, что является гарантом успеха человека.

«Если человеку удается найти себя в жизни и, как в известном произведении "Два капитана" говорилось, "получить возможность раскрыть все потенциальные силы своей души", выбрать такое дело, то это основной и главный гарант успеха в будущем для человека», - рассказал Владимир Путин.

Напомним, глава государства в Солнечногорске проводит открытый урок «Разговор о важном» в рамках проектов платформы «Россия - страна возможностей». На встрече с Владимиром Путиным принимают участие 30 школьников, которые добились выдающихся успехов в учебе.

Ранее президент России пообщался по видеосвязи с первоклассниками из Донецкой Народной Республики. Российский лидер спросил у школьников, хотели бы они, чтобы с ними проводили занятие старшеклассники.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:24 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что скоро у него будет встреча с Си Цзиньпином
16:51 В стране и мире
Видео
Путин рассказал школьникам про письма своего деда
16:15 В стране и мире
Шестилетняя девочка погибла при обстреле ВСУ Донецка
16:12 Армия
Видео
Минобороны России констатировало, что ВСУ бросает своих людей в «мясные штурмы»
15:44 В стране и мире
Видео
«Ваня, не спеши»: Путин в День знаний пообщался с первоклассниками из ДНР
Популярное
Овечкин рассказал о личной просьбе Трампа после победы в Кубке Стэнли
Guardian: первая встреча Зеленского и Байдена закончилась скандалом
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.