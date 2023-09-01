Путин рассказал, что является основным гарантом успеха человека

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Президент Российской Федерации Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» рассказал, что является гарантом успеха человека.

«Если человеку удается найти себя в жизни и, как в известном произведении "Два капитана" говорилось, "получить возможность раскрыть все потенциальные силы своей души", выбрать такое дело, то это основной и главный гарант успеха в будущем для человека», - рассказал Владимир Путин.

Напомним, глава государства в Солнечногорске проводит открытый урок «Разговор о важном» в рамках проектов платформы «Россия - страна возможностей». На встрече с Владимиром Путиным принимают участие 30 школьников, которые добились выдающихся успехов в учебе.

Ранее президент России пообщался по видеосвязи с первоклассниками из Донецкой Народной Республики. Российский лидер спросил у школьников, хотели бы они, чтобы с ними проводили занятие старшеклассники.