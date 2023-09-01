Набиуллина исключила снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре

Решение по уровню ключевой ставки будет принято в середине сентября.

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В Банке России еще не определились, какое решение принять по размеру ключевой ставки, но исключили ее понижение. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поделилась прогнозом по итогам заседания совета директоров.

«Мы дали нейтральный сигнал, по сути, он означает как возможность сохранения ставки, так и возможность повышения ставки», - заявила Набиуллина.

Она пояснила, что регулирование ключевой ставки преследует одну цель - удержать инфляцию на уровне 4% в 2024 году, и решение зависит от «проинфляционных рисков». Снижение ставки исключено, пока не будет устойчивого снижения темпов роста цен.

Ранее сообщалось, что Банк России поделился тремя сценариями развития экономики до 2026 года в случае ужесточения санкций и мирового кризиса.