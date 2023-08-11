Банк России подготовил три сценария развития экономики

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России обнародовал три альтернативных сценария развития экономики до 2026 года, в том числе в условиях ужесточения санкций и мирового кризиса, сравнимого с 2008 годом. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

ЦБ РФ составил три основных сценария - базовый, связанный с усилением фрагментации мировой экономики и рисковый. Базовый сценарий предполагает, что мировая экономика будет следовать текущим трендам, а новых шоков не случится. При этом ВВП России в 2023 году вырастет на 1,5-2,5% и будет в плюсе до 2026 года включительно.

Банк России связывает основные риски для отечественной экономики с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике. В сценарии «Усиление фрагментации» санкции в отношении РФ могут ужесточить. Тогда темпы роста российской экономики снизятся, может сократиться импорт и внутреннее производство, а разрыв между спросом и предложением приведет к росту цен.

ЦБ также предусмотрел кризисный сценарий, при котором возможен «эффект домино». Инфляция в мировой экономике спровоцирует ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками. Это ухудшит состояние финансовых организаций и приведет к масштабному бегству из рисковых активов. При этом возможно наступление мирового финансового кризиса, сопоставимого с кризисом 2007-2008 годов.

Даже в худшем сценарии ВВП страны не опустится ниже уровня 2020 года, отмечается в материалах Банка России. Однако цены на нефть могут значительно упасть.

Ранее в ЦБ РФ сообщили о завершении восстановительной фазы развития экономики России. По данным регулятора, в дальнейшем темпы роста экономики будут приближаться к траектории сбалансированного роста.