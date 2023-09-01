МО РФ: ракетные удары нарушили управление стратегической системой радиопомех ВСУ

Также в результате ударов были уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нарушении управления стратегической системой радиопомех врага.

«В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио- и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве рассказали о результатах ударов, которые в течение недели наносили российские военные. По данным Минобороны, нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха, где собираются безэкипажные катера, комплексы ПВО, РСЗО, бронетехника и авиационные средства поражения, поставляемые западными странами в рамках военной помощи.

По данным Минобороны, наиболее напряженная обстановка на неделе складывалась на двух направлениях - Донецком и Запорожском. На Запорожском направлении противник 44 раза пытался провести атаки, однако все они были отражены нашими бойцами. Потери украинской стороны в живой силе превысили 960 человек.

В оборонном ведомстве отмечают, что российские военные поражают украинскую бронетехнику на дальних подступах. Также в Минобороны обвинили украинское командование в том, что оно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.