В стране и мире Источник: Airbus А320 благополучно приземлился в Шереметьево Анна Назайкина Ранее сообщалось, что во время полета у борта возникла проблема с двигателем. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Самолет, готовившийся к аварийной посадке в Шереметьево, благополучно приземлился, сообщил «Звезде» источник в московском аэропорту. «Самолет сел, все благополучно», - сказал собеседник телеканала. Судя по данным онлайн-табло, речь шла о воздушном судне, летевшем из Пензы. Ранее появились сообщения, что Airbus А320 готовится экстренно сесть, предварительно, из-за проблемы, возникшей с двигателем. Также утверждалось, что соответствующие службы аэропорта готовятся встречать борт. Экспертное мнение и аналитика