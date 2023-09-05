Источник: Airbus А320 благополучно приземлился в Шереметьево
Ранее сообщалось, что во время полета у борта возникла проблема с двигателем.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Самолет, готовившийся к аварийной посадке в Шереметьево, благополучно приземлился, сообщил «Звезде» источник в московском аэропорту.
«Самолет сел, все благополучно», - сказал собеседник телеканала.
Судя по данным онлайн-табло, речь шла о воздушном судне, летевшем из Пензы.
Ранее появились сообщения, что Airbus А320 готовится экстренно сесть, предварительно, из-за проблемы, возникшей с двигателем.
Также утверждалось, что соответствующие службы аэропорта готовятся встречать борт.