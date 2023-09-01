Кравцов доложил Путину, что все школы получили новые учебники по истории России

Учебное пособие по истории для 11-х классов стало первым в серии государственных учебников для школы.

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Все российские старшеклассники в этом учебном году будут изучать современную историю страны по новым учебникам. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он пояснил, что это первый государственный учебник для российских школ. В течение 2023-2025 годов в этой же серии выйдут государственные учебные пособия по всем школьным предметам. Начали с издания учебника по новейшей истории России, так как на этом настаивал президент.

«Как вы и поручали, учебник для 11-х классов поставлен в школы к 1 сентября, вовремя, все успели. Довезли до каждой школы», - уточнил министр.

По данным Министерства просвещения, с сентября 2023 года во всех российских школах вводятся единые федеральные образовательные программы.

Напомним, что сегодня в стране отмечается День знаний, в первый день учебного года Путин проведет открытый урок «Разговор о главном» для 30 лучших учеников России.