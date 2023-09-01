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Первый замминистра обороны Цаликов поздравил академию РВСН с Днем знаний

14:24 01.09.2023
Цаликов пожелал курсантам и слушателям получить знания, необходимые для защиты Отечества.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военной академии РВСН с Днем знаний. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Вы выбрали путь достойный мужчины, достойный офицера, путь защитника Родины. Я желаю вам крепчайшего здоровья, усердия, прилежания, мужества, отваги. Желаю вам получить в стенах академии знания, необходимые для того, чтобы защищать нашу Родину и обеспечить самый надежный из всех щитов, которые есть в нашем распоряжении», - заявил Цаликов.

В 2023 году в академию и ее филиал на первый курс поступили более 800 человек. Уточняется, что в высших учебных заведениях РВСН конкурс для поступающих был от трех до десяти человек на место. 

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования по особо сложным и наукоемким специальностям. 

Ранее сообщалось, что слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ поздравил с началом учебного года министр обороны России Сергей Шойгу

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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