Первый замминистра обороны Цаликов поздравил академию РВСН с Днем знаний

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Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов поздравил профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военной академии РВСН с Днем знаний. Об этом сообщает Минобороны России.

«Вы выбрали путь достойный мужчины, достойный офицера, путь защитника Родины. Я желаю вам крепчайшего здоровья, усердия, прилежания, мужества, отваги. Желаю вам получить в стенах академии знания, необходимые для того, чтобы защищать нашу Родину и обеспечить самый надежный из всех щитов, которые есть в нашем распоряжении», - заявил Цаликов.

В 2023 году в академию и ее филиал на первый курс поступили более 800 человек. Уточняется, что в высших учебных заведениях РВСН конкурс для поступающих был от трех до десяти человек на место.

Курсанты Военной академии РВСН имени Петра Великого обучаются по программам полной военно-специальной подготовки профессионального образования по особо сложным и наукоемким специальностям.

Ранее сообщалось, что слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ поздравил с началом учебного года министр обороны России Сергей Шойгу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.