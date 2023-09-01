Шевцова поздравила с Днем знаний воспитанниц Пансиона Минобороны

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Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова традиционно поздравила с Днем знаний воспитанниц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны России».

«Совсем недавно мы провожали наших выпускниц во взрослую жизнь, давали им напутствия. А сегодня на календаре уже 1 сентября. Пансиону в этом году 15 лет, и слава о пансионе идет по всей России, потому что те результаты, которые показывают выпускницы, впечатляют», - обратилась к преподавателям и воспитанницам Шевцова.

По ее словам, в 2022/23 учебном году 32 выпускницы Пансиона воспитанниц Минобороны России награждены медалями Федерального и регионального уровней. По результатам ЕГЭ 16 воспитанниц получили 100 баллов, две воспитанницы - 100 баллов по двум предметам. Более 70 выпускниц 2023 года сдали ЕГЭ с баллом выше 90.

Обращаясь к пятиклассницам, Татьяна Шевцова поздравила их с поступлением.

«Я очень рада, что вот эти 120 дочерей военнослужащих Российской армии пополнили ряды нашего замечательного пансиона. Дорогие девчонки, мы вас поздравляем», - сказала она.

Учебное заведение было открыто в 2008 году по инициативе руководства Минобороны России. В нем проходят обучение с 5-го по 11-й класс дочери военнослужащих и участников боевых действий из всех российских регионов.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с началом учебного года. Глава российского оборонного ведомства отметил, что около 40% обучающихся в академии - ветераны спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.