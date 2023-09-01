Замминистра обороны Горемыкин поздравил Общевойсковую академию ВС РФ с 1 сентября

Виктор Горемыкин подчеркнул, что офицеры, грамотно и умело комадовавшие в ходе спецоперации, выдвигаются на вышестоящие должности в приоритетном порядке.

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Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин поздравил слушателей Общевойсковой академии Вооруженных сил России с началом нового учебного года. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Он подчеркнул, что получить образование в Общевойсковой академии - это большая честь и огромная ответственность.

«Офицеры, проявившие себя грамотными и умелыми командирами при проведении специальной военной операции, в приоритетном порядке выдвигаются на вышестоящие должности, направляются для учебы в академии», - заявил Горемыкин.

Виктор Горемыкин отметил, что Общевойсковая академия подтверждает это лучше всего, ведь 80 процентов первокурсников - это участники спецоперации. Среди них - восемь офицеров, получшивших звания Героя России.

Также сообщается, что академию РВСН с Днем знаний поздравил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.