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Замминистра обороны Горемыкин поздравил Общевойсковую академию ВС РФ с 1 сентября

14:41 01.09.2023
Виктор Горемыкин подчеркнул, что офицеры, грамотно и умело комадовавшие в ходе спецоперации, выдвигаются на вышестоящие должности в приоритетном порядке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин поздравил слушателей Общевойсковой академии Вооруженных сил России с началом нового учебного года. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Он подчеркнул, что получить образование в Общевойсковой академии - это большая честь и огромная ответственность. 

«Офицеры, проявившие себя грамотными и умелыми командирами при проведении специальной военной операции, в приоритетном порядке выдвигаются на вышестоящие должности, направляются для учебы в академии», - заявил Горемыкин. 

Виктор Горемыкин отметил, что Общевойсковая академия подтверждает это лучше всего, ведь 80 процентов первокурсников - это участники спецоперации. Среди них - восемь офицеров, получшивших звания Героя России. 

Также сообщается, что академию РВСН с Днем знаний поздравил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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