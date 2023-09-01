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Панков поздравил курсантов Военного университета с началом учебного года

14:36 01.09.2023
В новом учебном году необходимо сосредоточиться на изучении боевого опыта, способов ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения и техники, подчеркнул Панков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков дал старт началу нового учебного года в Военный университете имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ. В день знаний, который отмечается сегодня, 1 сентября, Панков поздравил слушателей и курсантов.

«Первого сентября открывают двери все учебные заведения нашей страны. Каждый учебный год по-своему особенный. Он несет новые открытия, закладывает основы будущих успехов и достижений. - сказал Панков.

Замминистра отметил, что в условиях проведения Россией спецоперации по защите Донбасса к подготовке офицерского состава предъявляются особые требования. Он указал на необходимость сосредоточить усилия на изучении боевого опыта, анализе данных о применении на полях сражений новых вооружений и техники. Также в ходе занятий будет отведена роль воспитанию у обучающихся любви к своей стране и готовности встать на ее защиту.

Военный университет фиксирует рост числа желающих обучаться. В текущем году набор вырос на 30% в сравнении с прошлым и составил более 500 человек, включая 30 девушек. Более 70 человек являются участниками спецоперации или их детьми. Впервые в этом году проведен набор слушателей по заочной форме обучения. Более сотни курсантов из иностранных армий начнут обучение на специальном факультете. Также в Военном университете изучается опыт, полученный российскими военнослужащими в зоне проведения спецоперации.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ с началом учебного года. Глава российского оборонного ведомства отметил, что около 40% обучающихся в академии - ветераны спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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