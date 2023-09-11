Российские ракетчики ударили по позициям боевиков крылатой ракетой из «Искандера»

Рассказывая о своей боевой работе, военнослужащие вспомнили, как попали крылатой ракетой прямо в окно командного пункта боевиков, чем сильно напугали противника.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Выезд из укрытия на стартовую позицию. Цель плановая, основательно проработанная нашей разведкой. Очередной для расчета Искандера хорошо замаскированный командный пункт, в который в одно и то же время ежедневно съезжается высокое командование противника. Ракетчики не спешат, идут в графике. Скорость установки крейсерская.

Командованием принято решение работать крылатой ракетой -наиболее эффективный для таких ювелирных целей боеприпас. Ребята вспоминают, что несколько месяцев назад загнали крылатку точно в окно командного пункта. Разведчики сообщили содержание вражеского радиообмена. Отсюда и подробности с окном. Противник был напуган и одновременно поражен точностью ракеты.

Пуск - и нужно покидать стартовую. Незамедлительно. Кстати, Искандеру совершенно не обязательно во время боевой работы находиться на возвышенности или открытой площадке. Комплекс эффективно работает в любой местности, в том числе, как в нашем случае, из лесопосадки.

Противник пытается выследить Искандер беспрерывно. Днем, ночью, используя беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции западного производства, диверсионные группы. Нашим разведчикам вбрасываются данные ложных целей, чтобы вскрыть местоположение комплекса. Все безрезультатно. Ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.

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