В Роскосмосе сообщили о завершении строительства первой очереди космодрома Восточный

По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, российской космической отрасли удалось достичь результатов во всех направлениях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о завершении строительства первой очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает Интерфакс.

«Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный. Завершены испытания новых ракет-носителей семейства "Ангара"», - сказал Борисов в пятницу на марафоне «Поделись своим знанием».

Борисов добавил, что за последнее время российская космонавтика добилась результатов во всех сферах космической деятельности: положено начало формированию новой спутниковой группировки «Сфера», которая должна многократно повысить возможности России в космосе, завершилось создание российского сегмента МКС, прошел успешный запуск научно-исследовательского аппарата «Спектр-РГ».

Кроме того, получены четыре новые полные карты звездного неба, которые необходимы для работы научного сообщества в ближайшие годы, также на дежурство встал стратегический комплекс «Сармат».

Ранее гендиректор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева заявил, что ракета-носитель «Ангара» будет выводить на орбиту 37 тонн полезного груза с космодрома Восточный, ее запустят после 2025 года.