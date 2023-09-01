В Роскосмосе сообщили о завершении строительства первой очереди космодрома Восточный
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о завершении строительства первой очереди космодрома Восточный. Об этом сообщает Интерфакс.
«Завершено строительство первой очереди космодрома Восточный. Завершены испытания новых ракет-носителей семейства "Ангара"», - сказал Борисов в пятницу на марафоне «Поделись своим знанием».
Борисов добавил, что за последнее время российская космонавтика добилась результатов во всех сферах космической деятельности: положено начало формированию новой спутниковой группировки «Сфера», которая должна многократно повысить возможности России в космосе, завершилось создание российского сегмента МКС, прошел успешный запуск научно-исследовательского аппарата «Спектр-РГ».
Кроме того, получены четыре новые полные карты звездного неба, которые необходимы для работы научного сообщества в ближайшие годы, также на дежурство встал стратегический комплекс «Сармат».
Ранее гендиректор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева заявил, что ракета-носитель «Ангара» будет выводить на орбиту 37 тонн полезного груза с космодрома Восточный, ее запустят после 2025 года.