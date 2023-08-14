Алексей Варочко: «Ангара» повышенной грузоподъемности будет запущена после 2025 года

Гендиректор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева заявил, что ракета-носитель будет выводить на орбиту 37 тонн полезного груза с космодрома Восточный.

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Ракета-носитель повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», использующая водородную ступень и способная выводить на низкую орбиту 37 тонн груза, будет запущена с космодрома Восточный в Амурской области после 2025 года. Об этом рассказал «Звезде» генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

«Идем поэтапно. "Ангару-А5" мы на крыло уже поставили, дальше идет модернизированная машина, которая в 2024-2025 годах уйдет с космодрома Восточный. Дальше от "Ангары-А5" перейдем на "Ангару-А5М". "Ангара-А5М" с использованием дополнительной ступени будет уже А5В, то есть с водородной ступенью, 37 тонн будет поднимать с космодрома Восточный. Я полагаю, это будет после 2025 года», - сказал он на форуме «Армия-2023» в подмосковном парке «Патриот».

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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.