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Вильфанд рассказал о предстоящей погоде в День знаний

Дарина Криц
19:20 27.08.2023
Самым прохладным днем новой недели будет вторник, 29 августа. Воздух прогреется от 16 до 18 градусов и местами пройдет небольшой дождь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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В День знаний 1 сентября не стоит ждать 30-градусную жару. В Гидрометцентре России «Звезде» рассказали о погоде на предстоящей неделе. Научный руководитель Роман Вильфанд сообщил о красивом завершении лета и красивом начале осени.

«Итак, погода будет просто замечательная. Действительно, да: хорошая комфортная погода. Красивое завершение лета, красивое начало осени. Но уж плюс 30 - не стоит об этом даже говорить. Да, погода теплая. Но прежде всего завтра (28 августа. - Прим. ред.) - плюс 21...23», - рассказал он.

Самый прохладный день недели будет во вторник, 29 августа. Связано это с изменением циркуляции и смещением воздушных масс в центр европейской России. Поступать они будут с северо-востока. Это будут холодные воздушные массы и температура будет от 16 до 18 градусов и местами небольшой дождь.

В среду начнет постепенно повышаться давление, температура - плюс 21...23. В четверг, 31 августа, воздух прогреется до 21...25 градусов, а 1 сентября - температура выше 25 градусов - «25...26, 25...27, ну вот по области даже до 28 градусов».

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что жара, подобная турецкой, ждет Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области, Ставропольский край, Калмыкию и все регионы Северного Кавказа.

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