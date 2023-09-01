Чипирование собак и контроль за вейпами: какие изменения в России вступают в силу 1 сентября

С сегодняшнего дня в силу вступают новые законы, согласно которым усилится контроль за производителями пива и никотиносодержащей продукции, маркетплейсами, службами такси, рецептурными препаратами и собаками жителей Подмосковья.

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С 1 сентября 2023 года в России вступает в силу ряд законов, в том числе об отпуске рецептурных лекарств, патриотичных изменениях в образовательной программе и антимонопольном регулировании маркетплейсов.

1. Жителям Московской области, у которых есть собаки, придется регистрировать и чипировать четвероногих друзей. При этом регистрацию ветеринарных препаратов упростят, если они уже были зарегистрированы для лечения людей. Это позволит расширить перечень препаратов для животных и избежать их дефицита.

2. Контролировать производителей пива будут сильнее. Депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов предложил вести реестр производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Оборот указанной продукции организации и ИП смогут проводить только после регистрации в системе «Честный знак». За производство алкоголя без включения в реестр предусмотрены штрафы.

3. Теперь при отпуске рецептурных препаратов фармацевты должны будут вводить в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарство (дата, номер и серия). Изменения коснутся и изготовления лекарств самими аптеками - создавать препараты можно будет не только из фармацевтических субстанций, но и из зарегистрированных в России лекарственных препаратов, что в свою очередь позволит делать другую дозировку, например для новорожденных с малой массой тела.

4. Образовательную программу ждут патриотичные изменения. Так, в учебниках истории для старшеклассников появится раздел про проведение спецоперации. Кроме того, школьники будут обязаны участвовать в «общественно полезном труде». Студенты вузов будут изучать историю РФ не менее 144 часов. В некоторых столичных вузах появится курс по основам военной подготовки - студенты научатся разбирать и собирать АК-74, РПК-74 и пистолет Макарова, а также читать топографические карты. В колледжах введут обязательную программу «Семьеведение», которая будет фокусироваться на духовно-нравственном воспитании нового поколения.

5. Запрет на злоупотребление доминирующим положением с сегодняшнего дня распространяется на маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, а их выручка за последний год превышает отметку в два миллиарда рублей. Кроме того, сделки на цифровом рынке на суммы выше семи миллиардов рублей должны будут согласовываться с ФАС.

6. Бороться будут и с курением. Российское правительство сможет утверждать список запрещенных вкусовых добавок в ингредиенты для вейпов и веществ, которые усиливают никотиновую зависимость. Выпуск продукции с этими ингредиентами будет запрещен. Также правительство сможет устанавливаться минимальную цену для никотиносодержащей продукции.

7. Службы заказа такси и самих таксистов ждут новые правила. В регионах появятся реестры перевозчиков, такси и служб заказа. Для водителей появится аттестация на знание адресов достопримечательностей, больниц и других объектов. У ФСБ будет круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных заказов легкового такси.

8. Не менее 85% электронных и электрических отходов придется утилизировать по новым правилам, чтобы сократить объем захоронения отходов.

9. Пассажиры верхних полок смогут спускаться на нижние полки для приема пищи по закону. Теперь утром с семи до 10 часов и вечером с семи до девяти соседу с нижней полки нужно будет пустить пассажира с верхней за столик. Однако время ограничено - не более 30 минут.

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