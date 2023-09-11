Сборная России по футболу проиграла команде Египта во втором товарищеском матче

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу команды Египта.

© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости

Сборная России по футболу уступила олимпийской команде Египта во втором из двух запланированных товарищеском матче.

Игра в египетском Суэце закончилась со счетом 2:1 в пользу египтян. На 7-ой минуте матча нападающий российской команды Сергей Пиняев отличился с пенальти. Победу египетской команде помогли одержать голы Ахмеда Фаузи и Араби Бадра на 68 и 72-ой минутах игры.

Первый товарищеский матч сборной России и Египта завершился вничью со счетом 1:1. Первый состав российской сборной сыграет товарищеский матч против команды Катара 12 сентября.

Ранее Международная федерация футбола приняла решение отстранить главу RFEF Луиса Рубиалеса от футбола на 90 дней. На сайте организации сообщалось, что глава комитета воспользовался полномочиями, предоставленными статьей 51 Дисциплинарного кодекса ФИФА.