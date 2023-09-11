Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью
Атаку украинских националистов удалось пресечь в 01:20 по московскому времени.
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Киевский режим попытался нанести удар БПЛА самолетного типа по территории России.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников над территорией Белгородской области.
Националисты попытались совершить атаку 11 сентября в 01:20 по московскому времени.
Ранее российские военнослужащие уничтожили три катера Willard Sea Force производства США с украинским десантом у острова Змеиный. Тогда украинские боевики направлялись к крымскому побережью. Но им помешали российские самолеты морской авиации Черморфлота, противник был уничтожен.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.