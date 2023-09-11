В стране и мире Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над Белгородской областью Марина Крижановская Атаку украинских националистов удалось пресечь в 01:20 по московскому времени. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Киевский режим попытался нанести удар БПЛА самолетного типа по территории России. Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников над территорией Белгородской области. Националисты попытались совершить атаку 11 сентября в 01:20 по московскому времени. Ранее российские военнослужащие уничтожили три катера Willard Sea Force производства США с украинским десантом у острова Змеиный. Тогда украинские боевики направлялись к крымскому побережью. Но им помешали российские самолеты морской авиации Черморфлота, противник был уничтожен. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика