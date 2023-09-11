Роспотребнадзор выявил нарушения у сервиса готовой еды, повлекшей 250 пострадавших

Роспотребнадзор выявил, что в сервисе готовой еды, после которой у людей выявили сальмонеллу, были нарушены условия хранения и транспортирования пищи.

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Роспотребнадзор провел свое расследование и проверил заведения, продававшие готовую еду, после которой пострадали около 250 человек в Санкт-Петербурге, и нашел массу нарушений.

«Это нарушения приготовления пищи. Условия хранения, условия транспортирования, санитарно-техническое состояние. Допущен персонал без пройденных медицинских осмотров», - заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

До конца недели должны завершиться лабораторные исследования. Специалисты Роспотребнадзора проверят все изъятые на пробы продукты, которые использовались в приготовлении еды. Это поможет окончательно определить источник заражения, а вместе с ним назвать и виновных в организации нездорового питания.

Подробнее про симптомы отравившихся и про то, какая именно еда вызвала такой всплеск острой кишечной инфекции, смотрите в сюжете Романа Закурдаева.

Напомним, что первые случаи инфекции были зарегистрированы в Петербурге несколько дней назад. В больницах города оказались взрослые и дети, у заболевших обнаружена сальмонелла. Опасная еда попадала к людям через доставку.