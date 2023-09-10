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В Петербурге выявили 171 случай кишечной инфекции после еды из доставки

Владимир Рубанов
15:05 10.09.2023
Готовая еда Greenbox была куплена через сервис доставки продуктов «Самокат».
В Петербурге выявили 171 случай кишечной инфекции после еды из доставки
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Санкт-Петербурге острая кишечная инфекция после готовой еды из доставки выявлена у 171 человека, сообщает управление Роспотребнадзора по городу. В их числе двое детей.

В стационарах остаются двое детей и 97 взрослых. По результатам исследований у восьми заболевших обнаружена сальмонелла, как и в продукции АО «Грин Бокс», которая готовила еду. Работу этого производителя приостановили.

Очаг кишечной инфекции связан с кулинарной продукцией, которая была куплена через сервис «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»), говорится в сообщении. Сервис предупредил санитарных врачей о том, что предполагаемую некачественную продукцию сняли с реализации. В «Самокате» проводят расследование хранения товаров в дарксторах и при транспортировке, сообщили kp.ru в пресс-службе «Самоката».

Роспотребнадзор выявил у «Грин Бокс» грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. В ведомстве заявили, что готовы выступить в суде в защиту пострадавших, чтобы им возместили материальный и моральный ущерб. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Накануне в Санкт-Петербурге зарегистрировали 34 случая острой кишечной инфекции.

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