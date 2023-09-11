Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

На встрече Владимир Путин и Олег Кожемяко обсудили вопросы развития Приморья.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с приморским губернатором Олегом Кожемяко. Глава государства сегодня прилетел во Владивосток.

В ходе встречи президент РФ и глава Приморья обсудили вопросы развития региона.

«Как дела у вас?», - спросил президент губернатора.

Олег Кожемяко начал доклад с ситуации в Приморском крае после тайфуна. Глава региона одержал победу на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным Центрального избирательного комитета России, Кожемяко набрал 72,78% голосов.

Ранее глава Приморского края на встрече с Владимиром Путиным предложил упростить передачу имущества воинским частям и подразделениям. Кожемяко предложил ввести уведомительный порядок поставки имущества.