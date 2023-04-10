Глава Приморья Кожемяко на встрече с Путиным предложил упростить передачу имущества воинским частям и подразделениям

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил упростить порядок поставок имущества и оборудования в воинские части и подразделения. Глава региона озвучил предложение ввести уведомительный порядок поставок, что облегчит передачу по уже налаженным региональным каналам.

«Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и Министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили», - заявил Кожемяко.

Ранее Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником. В ходе встречи Пасечник сообщил о том, что украинские боевики почти перестали обстреливать военные объекты республики из реактивных систем залпового огня HIMARS.