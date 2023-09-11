Шойгу предложил провести аудит ранее переданных властям регионов земель МО РФ

Глава МО РФ напомнил, что за десять лет военное ведомство передало «гигантские объемы» земель.

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Министр обороны России Сергей Шойгу предложил провести аудит ранее переданных властям регионов земель Министерства обороны Российской Федерации.

Также глава российского военного ведомства предложил оценить эффективность их использования. Он напомнил, что за десять лет МО РФ передало «гигантские объемы» земель. По его словам, только в Приморье передано 28 тысяч гектаров, в остальных субъектах Дальнего Востока объемы сопоставимы.

«Хотелось бы посмотреть все-таки, насколько эффективно используется все переданное в данном случае», - подчеркнул Сергей Шойгу.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравлял военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста. По словам министра обороны РФ, действия российских экипажей танков в зоне СВО заслуживают самой высокой оценки.