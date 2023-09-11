Тарпищев назвал проигрыш Медведева хорошим плацдармом для будущей атаки
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев смотрит на проигрыш Даниила Медведева в финале US Open оптимистично. По его мнению, это хороший плацдарм для атаки в будущем.
«Он может быть первым. Это большой стимул для работы. Хороший плацдарм для атаки в будущем», - заявил Тарпищев в разговоре со «Звездой».
Глава ФТР добавил, что Медведев стабильно вел целый год. Сейчас он с большим отрывом от других соперников занимает третьи места в рейтинге.
Напомним, что российский теннисист проиграл сербскому сопернику Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США US Open. Игра длилась дольше трех часов и закончилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Выигрыш Медведева станет в два раза меньше вознаграждения победителя и составит 1,5 миллиона долларов.