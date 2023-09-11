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Путин пожелал попутного ветра новым танкерам «Валентин Пикуль» и «Алексей Косыгин»

Вероника Волосунова
14:34 11.09.2023
Во время ритуала имянаречения кораблей принято разбивать бутылку шампанского о борт судна.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин пожелал «попутного ветра и семь футов под килем» новым кораблям во время церемонии имянаречения танкера-газовоза и танкера-челнока.

«Поздравляю с сегодняшним знаменательным событием и желаю всем вам, дорогие друзья, самого доброго, а экипажам новых судов, как принято по морской традиции, попутного ветра и семь футов под килем», - сказал глава государства.

На церемонии имянаречения был первый танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль». Бутылку шампанского о нос корабля разбила крестная мать судна герой России космонавт Елена Серова.

© ТРК «Звезда»

А также танкер-газовоз ледового класса ARC 7 «Алексей Косыгин». В торжественной церемонии принял участие главный врач приморского краевого перинатального центра Ктатьяна Курлеева.  

Ранее Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Во второй день своей рабочей поездки глава государства планирует принять участие в пленарной сессии.

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