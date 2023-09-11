Путин пожелал попутного ветра новым танкерам «Валентин Пикуль» и «Алексей Косыгин»

Во время ритуала имянаречения кораблей принято разбивать бутылку шампанского о борт судна.

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Президент России Владимир Путин пожелал «попутного ветра и семь футов под килем» новым кораблям во время церемонии имянаречения танкера-газовоза и танкера-челнока.

«Поздравляю с сегодняшним знаменательным событием и желаю всем вам, дорогие друзья, самого доброго, а экипажам новых судов, как принято по морской традиции, попутного ветра и семь футов под килем», - сказал глава государства.

На церемонии имянаречения был первый танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 «Валентин Пикуль». Бутылку шампанского о нос корабля разбила крестная мать судна герой России космонавт Елена Серова.