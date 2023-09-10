Нарышкин заявил о необходимости создания альтернативных принципов миропорядка

Глава СВР РФ отметил, что следует выработать принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений.

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Для успешного перехода к новому многополярному мировому порядку необходимо разобрать опыт национально-освободительных движений в азиатских странах, проанализировать вклад СССР и его партнеров в ликвидацию колониальной системы, а также сосредоточить свои усилия на развитии сотрудничества незападных государств. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе видеообращения в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Давно назревший переход к новому многополярному миропорядку неизбежно сталкивается с сопротивлением со стороны бенефициаров прежней неоколониальной системы», - передает его слова РИА Новости.

Глава СВР добавил, что для преодоления данной преграды следует обратиться к историческим фактам, которые демонстрируют убежденность стран коллективного Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии.

Этот принцип основан на неуважении к другим народам и культурам и нередко навязывает Западу ошибочные решения, которые направлены на удержание своего якобы привилегированного положения, отметил Нарышкин.

«Следует выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете, подлинном равноправии всех участников международных отношений», - заключил член Совета безопасности РФ.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что победа РФ над коллективным Западом на Украине приведет к изменению глобального баланса сил в пользу полицентризма. Он подчеркнул, что именно такой мировой порядок может быть основой для культурного многообразия.