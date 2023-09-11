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Боевики ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

Дарина Криц
01:47 11.09.2023
При обстрелах ДНР боевики применяли кассетные боеприпасы. Большее количество ударов пришлось на Донецкое направление - 47 обстрелов.
Боевики ВСУ за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
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За минувшие сутки с 00:00 10 сентября по 00:00 11 сентября территория Донецкой Народной Республики 70 раз подверглась обстрелам. Трое граждан были ранены.

Информацию сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). За сутки боевики выпустили 244 единицы различных боеприпасов. Повреждены 17 домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

«На Донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в т.ч. с кассетной боевой частью. На Горловском 21 обстрел из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в т.ч. с кассетной боевой частью. На Ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 миллиметров», - написало представительство ДНР в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что два села в Белгородской области остались без электричества после обстрела украинских националистов. Удару подверглись село Вязовое и Илек-Пеньковка.

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