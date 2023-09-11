МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была осуществлена 11 сентября около 13.00 по московскому времени.

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Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, однако силы ПВО его уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Попытка террористической атаки была осуществлена сегодня в районе 13.00 по столичному времени. Как утверждает российское оборонное ведомство, киевский режим использовал беспилотник самолетного типа.

Ночью Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников противника над Белгородской областью. Атаку удалось пресечь в 01.20 по московскому времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.