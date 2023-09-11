Председатель НСЗПП Шапкин заявил, что живой квас нужно продавать по паспорту

Живой квас продолжает бродить на полках в магазине, из-за чего доля спирта в продукте может превысить допустимую норму, что опасно для здоровья детей и небезопасно для водителей.

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Производство и продажу живого квас необходимо начать контролировать или вовсе запретить, так как, попадая на полки, квас продолжает бродить - в результате напиток переходит из категории кваса в алкогольную продукцию. Такое мнение «Звезде» высказал Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты потребителей.

По словам эксперта, если технологически в напитке не остановлено брожение, не выполнен процесс пастеризации, то, оказываясь на полках в магазине, квас продолжает бродить. В свою очередь, это приводит к повышению доли спирта в продукте. Для кваса допустимой является норма в 1,2%. Если показатели выше, то продукт становится алкогольным.

В таком случае, считает Шапкин, необходимо ввести предупреждения и продавать живой квас по паспорту, как пиво, а также запретить его продажу вблизи школ и детских садов.

«Обращаем внимание, что родителям нельзя покупать это детям, живой квас, потому что ребенок может пойти в школу как после бутылки пива. Девятилетний ребенок, которого поят квасом, который фактически содержит алкоголь. Рассчитывать, что у него будет все хорошо со здоровьем, не надо», - сказал Шапкин.

По словам Шапкина, родителям тоже следует быть осторожными и не употреблять живой квас за рулем.

«Я считаю, что надо все определить. И соответствующие предупреждения. Либо вообще запретить производство живого кваса, чтобы был только пастеризованный. Какие-то варианты решения должны быть», - заявил Шапкин.

Ранее стало известно, что с 1 сентября текущего года производителей пива будут контролировать сильнее. Оборот пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи организации и ИП смогут проводить только после регистрации в системе «Честный знак».