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Минобороны: отражена атака мехбригады ВСУ в районе Работино

13:37 11.09.2023
За сутки на Запорожском направлении уничтожено до 145 украинских военнослужащих, добавили в МО РФ.
Минобороны: отражена атака мехбригады ВСУ в районе Работино
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российские военные отразили атаку украинской мехбригады в районе Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - говорится в сообщении.

Суточные потери украинской стороны составили до 145 человек. Помимо личного состава, противник недосчитался двух танков, трех автомобилей и британского ЗРК Stormer HVM.

Противника пытается вести активные действия на нескольких направлениях, но все атаки успешно отражаются нашими бойцами. Неприятель несет тяжелые потери как в личном составе, так и в военной технике, включая технику, которую коллективный Запад передает Киеву в рамках военной помощи. На Донецком направлении суточные потери противника в живой силе составили до 200 человек.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении пункта управления БПЛА противника в районе Берислава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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