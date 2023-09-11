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МО РФ заявило об уничтожении пункта управления БПЛА противника в районе Берислава

13:23 11.09.2023
Также на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, добавили в Минобороны.
МО РФ заявило об уничтожении пункта управления БПЛА противника в районе Берислава
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ в Херсонской области.

«В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сводке о проведении специальной военной операции.

Суточные потери украинской стороны на Херсонском направлении составили до 20 человек. Помимо живой силы, противник лишился трех автомобилей, двух буксируемых гаубиц Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Также в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки украинской мехбригады в районе Работино в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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