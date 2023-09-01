Шойгу: в ряды военных вузов РФ вступило Донецкое высшее общевойсковое командное училище

В военных вузах и других образовательных учреждениях Минобороны начинаются занятия.

© Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Донецкое высшее общевойсковое командное училище вступило в число военных вузов страны.

Помимо него, в состав вузов Минобороны России включены Военно-инженерная ордена Кутузова академия имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева и Иркутское суворовское военное училище.

В новом - самостоятельном - статусе работу продолжит калининградское Балтийское высшее военно-морское училище имени Адмирала Ф.Ф. Ушакова. Шойгу сообщил, что подготовке офицерского состава ввиду проводимой спецоперации уделяется особое внимание.

«Основные усилия необходимо сосредоточить на изучении боевого опыта, способов ведения боевых действий, анализе данных о применении нового вооружения, военной и специальной техники», - сказал глава МО РФ.

Он добавил, что будущие офицеры обязаны уметь быстро и четко оценивать обстановку и принимать эффективные нестандартные решения. Сергей Шойгу поздравил с Днем знаний учащихся, преподавателей и сотрудников учебных заведений.

Учебная программа содержит курсы тактической медицины, армейской тактической стрельбы и управления БПЛА. Воспитание у юношей и девушек любви к Родине и готовности ее защищать также получило значительную роль в учебном процессе.

В августе глава МО РФ Сергей Шойгу поздравил выпускников и преподавателей суворовских и нахимовских училищ с юбилеем - 80-летием. Он отметил, что они являются эффективной школой воспитания для граждан России и обеспечивают высокий уровень образования, воспитывают патриотизм и прививают высокие нравственные ценности учащимся.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.