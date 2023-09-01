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Военная комендатура Херсонской области обеспечила безопасность школ к 1 сентября

11:30 01.09.2023
Обеспечено функционирование школ и безопасность проведения праздничных мероприятия в честь Дня знаний.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие военной комендатуры Херсонской области проверили школы ко Дню знаний, который отмечается 1 сентября. Совместно с кинологической службой МВД военная инженерная служба проверила безопасность всех объектов и мест проведения праздничных линеек. Также военные обеспечили безопасность во время самих мероприятий.

«Сегодня в нашей школе прошли мероприятия связанные с подготовкой к новому учебному году. Мероприятия связаны с безопасностью, жизнью наших учащихся и нашего педагогического коллектива. Мы выражаем благодарность военной комендатуре за столь слаженную работу», - рассказала директор школы в Геническе Наталья Галка.

Между тем, в Иркутске открылось первое в Сибирском федеральном округе суворовское училище. Новое учебное заведение воздвигнуто по поручению президента РФ Владимира Путина военными строителями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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