В Иркутске открылось первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище

Иркутское СВУ рассчитано на 420 воспитанников. В этом году произведен набор 180 учеников в 5, 6 и 7-е классы - по 60 человек в каждом, далее наборы будут осуществляться только в 5-е классы.

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В Иркутске открыли первое в Сибирском федеральном округе Суворовское училище. Замначальника Главного управления кадров - начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников вручил новому учебному заведению знамя - священный символ воинской доблести и славы.

На торжественной церемонии присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев, представители органов власти, родители и друзья суворовцев. Муравлянников выступил перед собравшимися и передал поздравления от главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу.

«Вам выпала большая честь быть суворовцами, продолжать и приумножать славные традиции обучения и воспитания, заложенные 80 лет назад в первых созданных Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищах. В стенах учебного заведения вам предстоит пройти сложный, но интересный и увлекательный путь», - сказал он.

Муравлянников добавил, что в новом училище суворовцы не только приобретут знания, но и воспитают в себе волю, характер, разовьют духовно-нравственные и физические качества. Благодаря технологичной учебно-материальной базе учащиеся смогут ознакомиться с основами летной подготовки и робототехники, изучить авиамоделирование и заняться техническим творчеством.

В историческом здании 1912 года изначально была военная гимназия, позже - Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. Теперь после реставрации и реконструкции расположено Суворовское училище. Новое учебное заведение воздвигнуто по поручению президента РФ Владимира Путина военными строителями.

Училище рассчитано на 420 курсантов. В этом году набрано 180 человек. Конкурс при поступлении составил примерно три человека на место. Вступительные испытания в училище прошли 496 кандидатов из 23 регионов страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.