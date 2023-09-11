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Пушилин заявил, что Запад является соучастником военных преступлений Киева

Анастасия Бобылева
00:55 11.09.2023
По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, поставки оружия на Украину никак не могут служить гуманитарным целям, как об этом заявляют на Западе.
Пушилин заявил, что Запад является соучастником военных преступлений Киева
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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На Западе поставки вооружений Киеву прикрывают гуманитарными целями, но оружие применяется против мирных граждан. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В этом вся чудовищность этого преступления, которое завуалировано под какие-то гуманитарные цели. Это же ложь, это же абсурд, не может быть оружие отправлено во имя каких-то гуманитарных составляющих», - цитирует его RT.

По мнению Пушилина, из-за своих действий западные страны становятся соучастниками военных преступлений, которые совершаются при помощи переданного Украине оружия.

Ранее в Пентагоне рассказали о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $600 млн. Ожидается, что в него войдут средства ПВО и боеприпасы, причем вооружение будет новым, а не из запасов Минобороны США.

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