Артиллеристы точным огнем уничтожили украинскую «Рапиру» вместе с расчетом
Враг чувствовал себя уверенно недолго - его позицию вскрыл расчет беспилотных летательных аппаратов. После этого на огневой позиции неприятеля стали рваться снаряды российской артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало кадры работы артиллерии ВС РФ. На этот раз добычей наших бойцов стала украинская противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».
Вражеское орудие вело огонь по российским позициям. Противник чувствовал себя уверенно недолго - он был вскрыт расчетом беспилотных летательных аппаратов.
После этого на огневой позиции неприятеля стали рваться снаряды российской артиллерии. Беспилотник корректировал огонь, добиваясь роковой для украинских боевиков точности.
В итоге неприятельская позиция была уничтожена вместе с «Рапирой» и ее расчетом.
Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского танка российским расчетом ПТРК.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.