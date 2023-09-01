В стране и мире Артиллеристы точным огнем уничтожили украинскую «Рапиру» вместе с расчетом Враг чувствовал себя уверенно недолго - его позицию вскрыл расчет беспилотных летательных аппаратов. После этого на огневой позиции неприятеля стали рваться снаряды российской артиллерии. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России продемонстрировало кадры работы артиллерии ВС РФ. На этот раз добычей наших бойцов стала украинская противотанковая пушка МТ-12 «Рапира». Вражеское орудие вело огонь по российским позициям. Противник чувствовал себя уверенно недолго - он был вскрыт расчетом беспилотных летательных аппаратов. После этого на огневой позиции неприятеля стали рваться снаряды российской артиллерии. Беспилотник корректировал огонь, добиваясь роковой для украинских боевиков точности. В итоге неприятельская позиция была уничтожена вместе с «Рапирой» и ее расчетом. Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского танка российским расчетом ПТРК. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика