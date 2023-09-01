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Артиллеристы точным огнем уничтожили украинскую «Рапиру» вместе с расчетом

10:52 01.09.2023
Враг чувствовал себя уверенно недолго - его позицию вскрыл расчет беспилотных летательных аппаратов. После этого на огневой позиции неприятеля стали рваться снаряды российской артиллерии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России продемонстрировало кадры работы артиллерии ВС РФ. На этот раз добычей наших бойцов стала украинская противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Вражеское орудие вело огонь по российским позициям. Противник чувствовал себя уверенно недолго - он был вскрыт расчетом беспилотных летательных аппаратов. 

После этого на огневой позиции неприятеля стали рваться снаряды российской артиллерии. Беспилотник корректировал огонь, добиваясь роковой для украинских боевиков точности. 

В итоге неприятельская позиция была уничтожена вместе с «Рапирой» и ее расчетом. 

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского танка российским расчетом ПТРК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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