Ка-52 уничтожил дот ВСУ на Южно-Донецком направлении

На записи видно наведение вооружения вертолета на цель и показан процесс нанесения удара.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил управляемой ракетой долговременную огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Министерство обороны России.

В описании к видео сказано, что огневая точка находилась в бетонном одноэтажном промышленном здании. На опубликованной записи виден пуск ракеты и ее полет, после точного попадания раздается взрыв и объект дымится.

Также Минобороны показало видео с поражением украинского танка российским расчетом ПТРК. Неприятельский танк вел огонь по российским позициям, но быстро был наказан за это.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.