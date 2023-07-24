Путин подписал закон о кредитных каникулах до полугода

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Президент России Владимир Путин подписал закон о праве россиян на кредитные каникулы на постоянной основе. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Раньше отсрочку по кредитным платежам предоставляли для поддержки заемщиков в период пандемии COVID-19.

Норма начнет действовать с 1 января 2024 года и призвана поддержать попавших в трудную жизненную ситуацию заемщиков. В перечне перечислены данные ситуации, к которым, в том числе, относится утрата имущества в результате ЧС. В этом случае гражданину необходимо в двухмесячный срок обратиться к своему кредитору.

Кредитные каникулы можно растянуть до полугода, если размер задолженности не превышает определенного кабмином значения. До установления правительством максимального размера кредита действуют предельные значения, прописанные в законе: для автокредитов 1,6 миллиона рублей, для остальных - 450 тысяч рублей, для кредитных карт - 150 тысяч рублей. Реализовать кредитные каникулы заемщик может один раз за время действия конкретного договора. На это время банк не будет начислять штрафы и пени за просрочку. Однако на текущую задолженность будут начисляться проценты.