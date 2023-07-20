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Замминистра обороны России Иванов посетил строящееся суворовское училище в Иркутске

10:55 20.07.2023
На стройплощадке работает более 1800 человек, привлечено 200 единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Строящееся Иркутское суворовское военное училище сегодня посетил замминистра обороны России Тимур Иванов вместе с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщает Минобороны России.

Строительные работы ведутся в круглосуточном режиме, в настоящее время на площадке трудятся более 1800 человек, задействованы 200 единиц техники.

«Это будет первое Суворовское училище в Сибирском федеральном округе. Оно создается в историческом месте, поэтому здесь большой объем реставрационных работ, плюс возведение новых объектов», - отметил Иванов.

Замглавы российского оборонного ведомства отметил, что военные строители справляются с непростыми задачами. Иванов назвал хорошим темп выполнения работ, которые проводятся в соответствии с графиком.

В здании основного корпуса специалисты Минобороны провели усиление стен и монтаж перекрытий, обустроили кровлю, протянули инженерные сети. Выполняется внутренняя отделка помещений и фасадная отделка - отштукатуривание с дальнейшим окрашиванием. Проводится реставрация и пешего манежа, где будут расположены два зала для занятий спортом и классы дополнительного образования.

Строительная готовность спального корпуса составляет 95%. В санузлах и душевых монтируется сантехника. Построены два КПП и плац. Территория обустраивается. На втором этапе строительства будут возведены бассейн и автостоянка.

В историческом здании изначально располагалась военная гимназия, позже Военно-воздушное авиационное инженерное училище. Теперь после реставрации и реконструкции там будет суворовское училище. Новое учебное заведение, строящееся по поручению президента России Владимира Путина специалистами Минобороны, откроет дверь уже первого сентября 2023 года.

Училище рассчитано на 420 курсантов. В этом году наберут 180 человек. Образование будет соответствовать самым высоким стандартам, а преподаватели пройдут жесткий отбор приемной комиссии Главного управления кадров Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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