В воздухе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

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Утром 10 сентября дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Попытка ВСУ совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России была пресечена в 08:30 (время московское).

Напомним, накануне в ночь с 9 на 10 сентября в министерстве также сообщили о попытках ВСУ совершить атаку БПЛА над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Были успешно сбиты восемь украинских беспилотников.