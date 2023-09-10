МО РФ: у побережья Крыма уничтожены восемь беспилотников

Попытка ВСУ совершить атаку по российским объектам была успешно пресечена.

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В ночь с 9 на 10 сентября дежурные средства ПВО нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Черного моря вблизи побережья острова Крым. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.

Безуспешная попытка ВСУ совершить террористическую атаку по российским объектам с применением БПЛА была пресечена.

Напомним, ранее был уничтожен БПЛА на подлете к Брянску, вследствие падения беспилотника было частично повреждено остекление в одном из зданий железнодорожного вокзала. Пострадавших в итоге украинской атаки нет.