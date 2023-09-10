«Адреналин, азарт, ничего лишнего»: как наши танкисты громят врага в зоне СВО

Сегодня в России отмечается День танкиста. Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с их профессиональным праздником.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Южно-Донецкое направление, танк Т-80БВМ мчится на огневую позицию. Российский триколор на стволе отличительный знак танкистов 40й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Танкисты-морпехи достают врага даже на дальних дистанциях.

125-миллимитровая пушка разносит диверсионно-разведовательную группу противника, засевшую в лесополосе. Беспилотник фиксирует поражение и дает корректировку.

Танк Т-80БВМ - машина новая, только в прошлом году сошел с конвейера. Несколько комплексов защиты, быстрый, маневренный, способен работать в любое время дня и ночи.

Командир оценивает ситуацию как стабильно-напряженную. Из-за потерь в бронетехнике, понесенных в начале контранступления, противник изменил тактику.

«Они подвозят личный состав, рассредоточиваются, прощупывают нашу оборону, по минимуму машины задействуют, для них это большой урон. Как только техника начинает появляться, наши запрашивают авиацию, артиллерию и начинают их кошмарить», - сказал командир танкового взвода с позывным «Малец».

Блиндаж на троих - в каждом не больше одного экипажа. Внутри все по-домашнему, даже ковер на полу. Мягкие игрушки - талисманы от детей оставшихся дома. Столы обеденный, и рабочий - командира.

Экскурсию проводит командир танковой роты, герой России Руслан Курбанов. С начала спецоперации на счету его подразделения две сотни единиц уничтоженной бронетехники.

Только в бою под Новодонецким в июне этого года штурмовики и танкисты 40-й бригады сожгли десятки единиц натовской бронетехники. Многие удалось вывезти с поля боя в качестве трофеев.

«Даже по перехвату очень много военнослужащих противника отказываются дальше идти в бой, очень тяжелый участок для наступления. Вчера даже было уничтожено три танка противника и порядка семи боевых бронированных машин противника», - сказал Курбанов.

Круги по полигону наматывает экипаж ставшего уже легендарным танка «Алеша» - единственный боевой коллектив, состоящий полностью из Героев России, сейчас находится в пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии в Приморье.

Это бой войдет в учебники военных вузов. Июнь, Запорожское направление. Один танк и против колонны бронетехники противника. В первые же минуты боя танк приморцев сжигает оба танка противника.

«Точно я не видел обзор, не очень-то, видимость нулевая, пыль, дым. Было что-то типа адреналина, азарт, лишнего ничего не было, не до этого было», - сказал Герой России, оператор- наводчик танка Т-80 Алексей Неустроев.

При нулевой видимости огонь танка и артиллерии корректировал оператор БПЛА Илья Гаврилов. За кадром его голос, эмоции зашкаливают.

«Я к такому опыту не привык, когда был такой серьезный бой еще... Это все в голову просто быстро прилетало, я даже забыл что я говорил, потом пересматривал, я это говорил?!», - поделился он эмоциями.

Оператор БПЛА Илья Гаврилов был награжден медалью «За отвагу». А весь экипаж «Алеши» указом президента был удостоен званий Героя России.

По словам командира, еще один герой сам - танк. Для экипажа не машина вовсе, а настоящий боевой товарищ.

«Я всегда перед тем, как садиться в машину - залез на место, погладил по башне, поговорил маленько с ним шепотом, все сели-поехали», - объяснил командир танка Александр Леваков.

Душевая, где всегда есть горячая вода, тут же стиральная машина - Герой России Руслан Курбанов продолжает экскурсию по тыловому расположению роты. Заходим в тренажерный зал, который оборудован из подручных материалов.

Есть помещения, в которые посторонним вход закрыт. В одном из блиндажей находится командный пункт с секретной аппаратурой.

«Мы можем прямо с этого пункта при помощи видеотрансляции через БПЛА управлять всей ротой одновременно, на всем фронте обороны бригады, либо на том участке, где мы будем совершать наступательные мероприятия», - рассказал Курбанов.

Ранее глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.