В условиях конфликта на Украине сформировался феномен мирового большинства, однако многие страны хотели бы развиваться своим путем, независимым от США и Запада.

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что победа России над коллективным Западом на Украине изменит глобальный баланс сил в пользу полицентричности. По его словам, именно такой мировой порядок ведет к культурному многообразию.

«Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка», - заявил Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

Секретарь подчеркнул, что в текущий момент мы наблюдаем феномен мирового большинства, однако многие страны показывают готовность к самостоятельному развитию, которое не было бы связано с гегемонией США и Запада.

Ранее Патрушев заявил, что украинские и западные спецслужбы планируют совершить ряд диверсий на территории Карелии. По его словам, только за последние полгода в республике предотвратили 10 террористических преступлений.