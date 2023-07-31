Патрушев заявил, что победа РФ на Украине даст мощный импульс в сторону полицентричности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что победа России над коллективным Западом на Украине изменит глобальный баланс сил в пользу полицентричности. По его словам, именно такой мировой порядок ведет к культурному многообразию.
«Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка», - заявил Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
Секретарь подчеркнул, что в текущий момент мы наблюдаем феномен мирового большинства, однако многие страны показывают готовность к самостоятельному развитию, которое не было бы связано с гегемонией США и Запада.
Ранее Патрушев заявил, что украинские и западные спецслужбы планируют совершить ряд диверсий на территории Карелии. По его словам, только за последние полгода в республике предотвратили 10 террористических преступлений.