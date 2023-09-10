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Минобрнауки: Россия и Китай могут вместе бороться с изменением климата

Ян Брацкий
04:45 10.09.2023
Итогом совместной работы может стать российско-китайская система мониторинга выделения климатически-активных газов, считает замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Минобрнауки: Россия и Китай могут вместе бороться с изменением климата
© Фото: Wolfram Steinbergdpa, Global Look Press
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Москва и Пекин могут совместно работать по ряду научных направлений, связанных с климатическими изменениями. Об этом на полях ВЭФ-2023 заявил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

«Есть ряд практических направлений, по которым эти исследования могут развиваться... конечно, это связано и с изменениями климата, и наблюдениями за изменениями климата, и формированием общей российско-китайской, может быть с привлечением еще и других коллег, системы мониторинга выделения климатически-активных газов», - цитирует РИА Новости заявление Секиринского.

Ранее климатолог Алексей Кокорин предположил, что около трех миллиардов человек рискуют стать климатическими беженцами к исходу столетия. Если темпы глобального изменения погоды не замедлятся, то 30% населения Земли будет вынуждено сменить место жительства, заявил эксперт. Предотвратить катастрофический сценарий поможет углеродная нейтральность, которой необходимо добиваться сообща, считает Кокорин.

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