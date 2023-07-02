Климатолог Кокорин: до трети населения Земли к концу века станут погодными мигрантами

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Около трех миллиардов человек к исходу столетия рискуют стать климатическими мигрантами, если темпы глобального потепления не замедлятся. Такого мнения придерживается климатолог Алексей Кокорин.

«Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30% населения изменит свое место жительства», - рассказал Кокорин в интервью РИА Новости.

При самом благоприятном сценарии, паковать чемоданы и перебираться в более климатически подходящие регионы планеты придется 10% ее жителей, добавил эксперт. Предотвратить массовую климатическую миграцию поможет достижение углеродной нейтральности, полагает Кокорин. Работать над этим государства должны сообща, уверен он. Но даже в этом случае дефицит питьевой воды заставит часть землян поменять место жительства, сказал климатолог.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что к концу XXI века целые государства могут уйти под воду, а человечество начнет воевать ради воды, земли и ресурсов. Причиной возможной мировой катастрофы, предположил Гутерриш, станет глобальное потепление из-за которого не первый год таят арктические ледники.