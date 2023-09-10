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Frankfurter Rundschau: ВСУ случайно выдали главный секрет танка Leopard 2

Ян Брацкий
04:20 10.09.2023
Военнослужащие ВСУ установили динамическую защиту между башней и корпусом танка, указав наиболее уязвимое место.
Frankfurter Rundschau: ВСУ случайно выдали главный секрет танка Leopard 2
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbertdpa, Global Look Press
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Украинские националисты случайно выдали России слабое место немецких танков Leopard 2, опубликовав фотографии с установленной на них динамической защитой, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет <...> Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2», - говорится в статье.

Динамическая защита устанавливалась между корпусом и башней танка. Тем самым, украинские солдаты публично показали слабое место иностранной бронетехники, полагает издание.

Ранее журнал Military Watch Magazine признал, что российские солдаты легко пробивают броню лучшей западной бронетехники. При этом, это делается «дешевыми противотанковыми средствами», пишет журнал. Так, за минувшую неделю в ходе отражения атак ВСУ были уничтожены 27 танков, 25 автомобилей и более 800 боевиков, сообщило Минобороны России.

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