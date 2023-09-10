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Всемирный банк пообещал Марокко оказать помощь после землетрясения

Ян Брацкий
03:16 10.09.2023
Подземные толчки магнитудой 7,0 сотрясли королевство накануне вечером, по последним данным погибли более двух тысяч человек.
Всемирный банк пообещал Марокко оказать помощь после землетрясения
© Фото: XinHua, Global Look Press
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Всемирный банк окажет помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Марокко. Об этом говорится в заявлении организации.

«На данном этапе наше внимание сосредоточено исключительно на марокканском народе и властях, которые пытаются справиться с этой трагедией», - цитирует ТАСС документ.

Подземные толчки магнитудой 7,0 сотрясли королевство накануне вечером. Эпицентр залегал на глубине восьми километров в провинции Эль-Хауз. К этому часу официально сообщили о гибели 2 012 человек. Еще 2 059 числятся в списках пострадавших.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI. В телеграмме глава государства отметил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко.

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