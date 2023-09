В стране и мире The Times: в парламенте Великобритании задержан предполагаемый китайский шпион Ян Брацкий Арестованный мужчина имел связи с высокопоставленными членами консервативной партии, у которых есть доступ к секретной документации. © Фото: Alberto Pezzali, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Полиция задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Об инциденте пишет газета The Times. Известно, что сфера деятельности задержанного включала внешнеполитические вопросы и проблематику сотрудничества с Пекином. «Референт из британского парламента был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая», - указало издание. По версии следствия, мужчину могли завербовать спецслужбы, пока он жил в Китае. Ранее ФСБ опубликовала кадры пресечения противоправной деятельности экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Мужчина подозревается в сборе данных о спецоперации в интересах Вашингтона. Экспертное мнение и аналитика