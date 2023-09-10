В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры последствий прилета украинского снаряда в супермаркет Донецка

Александр Федорчак
22:20 10.09.2023
Также от массированного обстрела националистов сильно пострадал частный сектор города.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Сегодня вечером украинские националисты нанесли серию ударов реактивной артиллерией по Донецку. Сильно пострадал район площади Бакинских Комиссаров. Одна из ракет попала в кровлю здания, в котором расположен супермаркет.

В момент удара в здании были люди. К счастью, обошлось без жертв и раненых. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Александр Федорчак.

Больше всего от массированного обстрела боевиков пострадал частный сектор Донецка. Так, например, повреждены домовладения на улице Торецкая.

Напомним, сегодня украинские националисты выпустили десятки снарядов по Горловке и Донецку. Они использовали и кассетные боеприпасы.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.