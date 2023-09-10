Опубликованы кадры последствий прилета украинского снаряда в супермаркет Донецка

Также от массированного обстрела националистов сильно пострадал частный сектор города.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня вечером украинские националисты нанесли серию ударов реактивной артиллерией по Донецку. Сильно пострадал район площади Бакинских Комиссаров. Одна из ракет попала в кровлю здания, в котором расположен супермаркет.

В момент удара в здании были люди. К счастью, обошлось без жертв и раненых. Об этом с места сообщает корреспондент телеканала «Звезда» Александр Федорчак.

Больше всего от массированного обстрела боевиков пострадал частный сектор Донецка. Так, например, повреждены домовладения на улице Торецкая.

Напомним, сегодня украинские националисты выпустили десятки снарядов по Горловке и Донецку. Они использовали и кассетные боеприпасы.