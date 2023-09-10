Памфилова рассказала, что система ДЭГ выдержала 30 тыс. хакерских атак

Глава ЦИК добавила, что на президентских выборах дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт.

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Интернет-ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с начала выборов выдержали более 30 тыс. DDoS-атак, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, это говорит о большом интересе к выборам, сообщает РИА Новости.

Памфилова сказала, что у системы большой запас прочности. Она добавила, что на президентских выборах дистанционное электронное голосование будет применяться в тех регионах, у которых есть опыт.

В единый день голосования 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в том числе в 18 - впервые. Голосование в Москве проходит на собственной цифровой платформе.

Ранее сообщалось, что 2 млн москвичей, принимавших участие в выборах онлайн, проголосовали за действующего мэра Сергея Собянина.