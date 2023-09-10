В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Собянин набрал больше 2 млн голосов по итогам онлайн-голосования

Владимир Рубанов
22:16 10.09.2023
Второе место у коммуниста Леонида Зюганова, за которого отдали голоса более 112 тыс. голосов участников дистанционного электронного голосования.
Собянин набрал больше 2 млн голосов по итогам онлайн-голосования
© Фото: @mos_sobyanin, Telegram
Читайте нас на:

Сергей Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набирает 2 млн голосов, сообщает ТАСС. Второе место у коммуниста Леонида Зюганова, за которого отдали голоса более 112 тыс. голосов участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По данным на текущее время, за действующего мэра Москвы проголосовали более 77% онлайн-избирателей. Замглавы ЦИК Булаев поздравил Собянина с победой.

Борис Чернышов от ЛДПР набрал 159 313 голосов участников ДЭГ, Владислав Даванков («Новые люди») - 136 573 голоса, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») - 103 762 голоса. Всего онлайн проголосовали 3 млн 285 тысяч москвичей.

Ранее президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным  открыли движение по проспекту Багратиона, южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также дали старт движению поездов по МЦД-4.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.