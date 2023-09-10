Собянин набрал больше 2 млн голосов по итогам онлайн-голосования

Второе место у коммуниста Леонида Зюганова, за которого отдали голоса более 112 тыс. голосов участников дистанционного электронного голосования.

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Сергей Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набирает 2 млн голосов, сообщает ТАСС. Второе место у коммуниста Леонида Зюганова, за которого отдали голоса более 112 тыс. голосов участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

По данным на текущее время, за действующего мэра Москвы проголосовали более 77% онлайн-избирателей. Замглавы ЦИК Булаев поздравил Собянина с победой.

Борис Чернышов от ЛДПР набрал 159 313 голосов участников ДЭГ, Владислав Даванков («Новые люди») - 136 573 голоса, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») - 103 762 голоса. Всего онлайн проголосовали 3 млн 285 тысяч москвичей.

Ранее президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыли движение по проспекту Багратиона, южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД, а также дали старт движению поездов по МЦД-4.